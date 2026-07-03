Следователи возбудили дело после теракта на рынке в российском регионе

В Запорожской области возбудили дело после теракта на рынке

В Запорожской области возбудили дело после теракта на рынке. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете России.

Возбуждено уголовное дело по статье 205 («Террористический акт») УК РФ.

По данным следствия, 3 июля Вооруженные силы Украины применили беспилотный летательный аппарат для удара по рынку в Токмаке. В результате удара есть пострадавшие и получившие ранения, несовместимые с жизнью.

Следователи и криминалисты совместно с оперативными службами работают на месте происшествия, в ближайшее время будет назначен ряд необходимых судебных экспертиз, в том числе медицинская и взрывотехническая.

Ранее сообщалось, что в России украинского солдата приговорили к 16 годам колонии.