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13:39, 3 июля 2026Силовые структуры

Следователи возбудили дело после теракта на рынке в российском регионе

В Запорожской области возбудили дело после теракта на рынке
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

В Запорожской области возбудили дело после теракта на рынке. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете России.

Возбуждено уголовное дело по статье 205 («Террористический акт») УК РФ.

По данным следствия, 3 июля Вооруженные силы Украины применили беспилотный летательный аппарат для удара по рынку в Токмаке. В результате удара есть пострадавшие и получившие ранения, несовместимые с жизнью.

Следователи и криминалисты совместно с оперативными службами работают на месте происшествия, в ближайшее время будет назначен ряд необходимых судебных экспертиз, в том числе медицинская и взрывотехническая.

Ранее сообщалось, что в России украинского солдата приговорили к 16 годам колонии.

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