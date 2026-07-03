Уход в отставку премьер-министра Молдавии Мунтяну объяснили

Политолог Мезюхо: отставка премьер-министра Молдавии не говорит о крахе режима Санду

Премьер-министр Молдавии Александр Мунтяну подал в отставку, формулировка его заявления может говорить о серьезном конфликте с президентом Майей Санду, считает политолог Иван Мезюхо. Однако в беседе с «Лентой.ру» он обратил внимание на то, что говорить о крахе ее режима преждевременно.

«Вероятнее всего, премьер-министр не нашел общего языка с главой государства. Возможно, ему были не по нраву авторитарные замашки Майи Санду. Республика Молдова, согласно Конституции, парламентское государство, но сложившаяся политическая конфигурация предполагает большой контроль над всеми ветвями власти со стороны президента», — пояснил политолог.

По его словам, Мунтяну — типичный представитель западного политического истеблишмента. Мезюхо напомнил, что помимо молдавского он имеет гражданство Украины и США. Одним из первых его решений, уточнил политолог, стала денонсация соглашения Молдавии с СНГ, он проводил в жизнь антироссийский курс, поэтому об идеологических противоречиях с Санду речи не идет. Скорее всего, он оказался слишком самостоятельным и не ужился с ней, предположил специалист.

Мезюхо подчеркнул, что Санду опирается на поддержку главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и в сжатые сроки у Молдавии появится новый премьер-министр.

Ранее премьер-министр Молдавии Александр Мунтяну объявил о своей отставке. Мунтяну не привел подробностей причин, которые привели к его уходу с поста премьер-министра. Однако он поблагодарил лишь министров и коллег, которые «работали профессионально и добросовестно», не упоминая при этом президента страны Майю Санду.