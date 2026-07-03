Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:53, 3 июля 2026Россия

В интервью бывшего юриста ЧВК «Вагнер» заметили тайные знаки

Публицист Суконкин: В интервью юриста «Вагнера» Елисеева есть тайные знаки
Валерий Розенберг
Валерий Розенберг (Старший редактор отдела «Россия»)
СюжетМятеж Пригожина

Кадр: Telegram-канал «Родина FM»

В интервью, которое дал бывший юрист частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Игорь Елисеев, есть тайные знаки. Об этом заявил российский публицист и писатель Алексей Суконкин.

Как заметил автор, отвечая на вопросы интервьюера Елисеев использовал специальные слова и фразы, которые могут понять лишь те, кто был очень плотно связан с ЧВК. Так, Суконкин сообщил, что в начале интервью «звучит очень непривычное слово, но это не ошибка». «Кто в теме, только улыбнется в ностальгических чувствах», — отметил он. Что за слово использовал Елисеев, публицист не уточнил.

Также Суконкин обратил внимание на ответ Елисеева о судьбе бывшего владельца ЧВК Евгения Пригожина. В ответ на вопрос «жив ли Пригожин» бывший юрист «Вагнера» заявил, что это является «государственной тайной».

Из интервью Елисеева стали известны новые подробности мятежа Пригожина в 2023 году. Как заявил юрист, заместитель министра обороны России Юнус-Бек Евкуров прибыл на переговоры к Пригожину после попыток первых лиц государства дозвониться до бизнесмена.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Минобороны России после сообщений об «украинском Искандере» сделало заявление о ракете

    ЦБ назвал условие для устойчивого роста российской экономики

    В России заявили об отправленных Киеву сигналах

    В Польше заявили о предупреждении США насчет России

    Врач дала пять позволяющих избежать «диареи путешественника» советов

    Богачи бросились скупать один вид элитного жилья в Москве

    Премьер Польши выступил с призывом к Зеленскому

    Лебедев высказался о Европе словами «все регулирует и больше ничем в жизни не занимается»

    Находящийся под санкциями гимнаст Никита Нагорный подарил жене Porsche

    ВС России уничтожили редкую «Березу» ВСУ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok