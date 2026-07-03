В интервью бывшего юриста ЧВК «Вагнер» заметили тайные знаки

Публицист Суконкин: В интервью юриста «Вагнера» Елисеева есть тайные знаки

В интервью, которое дал бывший юрист частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Игорь Елисеев, есть тайные знаки. Об этом заявил российский публицист и писатель Алексей Суконкин.

Как заметил автор, отвечая на вопросы интервьюера Елисеев использовал специальные слова и фразы, которые могут понять лишь те, кто был очень плотно связан с ЧВК. Так, Суконкин сообщил, что в начале интервью «звучит очень непривычное слово, но это не ошибка». «Кто в теме, только улыбнется в ностальгических чувствах», — отметил он. Что за слово использовал Елисеев, публицист не уточнил.

Также Суконкин обратил внимание на ответ Елисеева о судьбе бывшего владельца ЧВК Евгения Пригожина. В ответ на вопрос «жив ли Пригожин» бывший юрист «Вагнера» заявил, что это является «государственной тайной».

Из интервью Елисеева стали известны новые подробности мятежа Пригожина в 2023 году. Как заявил юрист, заместитель министра обороны России Юнус-Бек Евкуров прибыл на переговоры к Пригожину после попыток первых лиц государства дозвониться до бизнесмена.