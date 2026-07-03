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12:59, 3 июля 2026Силовые структуры

В России оценили вероятность повторения событий Октябрьской революции 1917 года

Экс-генерал-майор ФСБ Михайлов: Враг пытается раскачать ситуацию внутри России
Анастасия Алимпиева
Анастасия Алимпиева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Общественное достояние

Генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов в беседе с «Царьградом» заявил о том, что ситуацию внутри России сейчас пытаются раскачать силы извне по аналогии с периодом, предваряющий Октябрьскую революцию 1917 года. Он подчеркнул, что более 100 лет назад это сделать получилось, однако теперь страна научена горьким опытом.

«Ни одна война, ни один вооруженный конфликт не обходился без попыток противника раскачать ситуацию изнутри. Я сейчас много занимаюсь изучением разных исторических документов, и я вот сравниваю нынешнее положение с ситуацией, которая была в 1916 году, то есть в период, предваряющий Октябрьскую революцию. Тогда противник пытался раскачать нашу внутреннюю маргинальную среду, и в принципе ему это удалось», — порассуждал он, подчеркнув, что сейчас вновь используется этот же старый прием.

Однако теперь повторение сценария возможно лишь отчасти, считает Михайлов. При этом он указал, что подобные попытки повторить старую практику применялись и раньше, однако «в последнее время мы не видим таких ярких событий».

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что безопасность России и ее интересов будет гарантирована, несмотря на дискуссии по этому поводу в обществе.

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