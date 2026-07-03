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15:56, 3 июля 2026Моя страна

В российском регионе нашли цепь Прометея

Mash: Цепь Прометея нашли в Дагестане
Анастасия Алимпиева
Анастасия Алимпиева (редактор отдела оперативной информации)

В Дагестане обнаружили цепь Прометея — персонажа древнегреческой мифологии, которого по легенде по приказу Зевса приковали к скале. Как пишет Mash, местные специалисты уверены, что это именно та самая окова, которой приковали титана.

Артефакт нашли в горах во время скальных работ, он ушел вглубь породы на несколько метров. Возраст находки — около трех тысяч лет, вес — более 60 килограммов. При этом сама конструкция не имеет соединительных швов. Именно на основании этого факта в Дагестане и предположили, что находка может быть связана с древнегреческим мифом.

На данный момент цепь после реставрации передали в музей в Адыгее, где ее выставили как экспонат и начали показывать туристам.

Ранее клумбе в Новосибирске нашли пуговицу от мундира офицера Русской императорской армии.

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