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15:14, 3 июля 2026Бывший СССР

В Румынии и Эстонии разошлись во взглядах по вопросу защиты Украины

Лидеры Румынии и Эстонии не договорились о введении бесполетной зоны над Украиной
Кристина Козлова (редактор)
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Inquam Photos / George Calin / Reuters

Президенты Румынии и Эстонии Клаус Йоханнис и Алар Карис не сошлись во мнениях по вопросу введения бесполетной зоны над территорией Украины. Об этом лидеры государств сообщили в рамках пресс-конференции, передает ТАСС.

«Думаю, что в определенный момент мы должны будем ввести такую зону. На эту тему ведутся дискуссии, но ясного ответа нет. НАТО не поддерживает эту идею, однако члены национальных парламентов имеют право писать письма, делать заявления», — сказал Алар Карис.

Главы государств отметили, что НАТО не желает воевать с Россией. Бесполетная зона может быть введена только военными средствами, что создаст предпосылки для эскалации конфликта на Украине. Несмотря на нерешенность вопроса о бесполетной зоне, лидеры обеих стран выразили намерение наращивать военное присутствие альянса на его восточном фланге.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал НАТО «дать жесткий ответ» Москве из-за появления в воздушном пространстве Польши якобы российских беспилотников. Он также подчеркнул, что не предлагает НАТО использовать против России «то или иное оружие».

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