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16:22, 3 июля 2026Забота о себе

Врач предупредила о связи диабета и фруктового пюре для детей

Диетолог Мухина: Детские пюре не безопасны в больших количествах и могут вызвать диабет
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Lithiumphoto / Shutterstock / Fotodom

Диетолог Марият Мухина рассказала в беседе с НСН, что фруктовое пюре для детей не всегда является безопасным продуктом. По словам специалиста, даже варианты с пометкой «без сахара» могут способствовать резкому повышению уровня глюкозы в крови.

Эксперт отметила, что в последние годы врачи фиксируют рост числа случаев диабета второго типа среди детей и подростков. Одной из причин могут стать продукты с высоким гликемическим индексом.

«Диабет у совсем маленьких детей связан с употреблением фруктовых пюре: они очень сладкие и имеют высокий гликемический индекс», — сказала Мухина.

Она пояснила, что после термической обработки фруктовое пюре быстро усваивается организмом. Несмотря на отсутствие добавленного сахара, в продукте сохраняется большое количество природных сахаров.

По словам диетолога, многие родители считают такие пюре полезной альтернативой сладостям, однако ориентироваться только на надпись «без сахара» не стоит. Эксперт рекомендует внимательно оценивать состав и учитывать содержание быстрых углеводов в рационе ребенка.

Ранее врач опроверг популярный миф о цельном молоке. Так, гастроэнтеролог Сергей Вялов заявил, что употребление цельного молока не вредит сердечно-сосудистой системе.

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