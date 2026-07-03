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15:28, 3 июля 2026Ценности

Жена Валерия Меладзе показала повзрослевшего сына

Жена певца Валерия Меладзе Альбина Джанабаева показала повзрослевшего сына Луку
Екатерина Ештокина
Екатерина Ештокина (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Жена певца и продюсера Валерия Меладзе, экс-солистка группы «ВИА Гра» Альбина Джанабаева показала повзрослевшего сына Луку. Кадр она опубликовала на своей странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

47-летняя исполнительница запечатлела 12-летнего наследника в честь его дня рождения. «Человек-сюрприз, наш цветочек несгибаемый! С днем рождения. Мы верим в тебя и любим», — подписала она.

Кадр: @albinadzhanabaeva

На размещенных кадрах мальчик был запечатлен на фоне зелени в черной футболке с принтом и черно-белых шортах, держа в руках сорванный цветок.

В феврале жена Валерия Меладзе показала их совместное фото 20-летней давности.

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