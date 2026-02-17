Реклама

09:05, 17 февраля 2026Ценности

46-летняя жена Валерия Меладзе показала их совместное фото 20-летней давности

Жена певца Валерия Меладзе Альбина Джанабаева показала фото 20-летней давности
Екатерина Ештокина

Фото: @albinadzhanabaeva

Жена певца и продюсера Валерия Меладзе, экс-солистка группы «ВИА Гра» Альбина Джанабаева показала их совместное фото 20-летней давности. Пост появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Сначала 46-летняя исполнительница разместила свежий снимок с мужем, на котором он предстал с седой бородой, а Джанабаева — с естественным мейкапом. «Это мы сейчас», — подписала она.

Затем певица продемонстрировала кадр 20-летней давности. На нем ее супруг был запечатлен с темными волосами и бородой. В то же время бывшая участница «ВИА Гры» позировала с собранными в небрежную косу волосами и без косметики.

Пользователи сети оценили фото звезд в комментариях под постом. «Боже, какие вы красивые — просто нет слов. Что 20 лет назад, что сейчас — ни капли не изменились», «Как вы похорошели», «Как дорогое хорошее вино», «Как вы умудрились похорошеть за 20 лет, а не наоборот?», «Версия Pro MAX сейчас», «Вы просто великолепны», — написали фанаты.

Ранее Джанабаева показала лицо без макияжа. Исполнительница делилась семейными кадрами, на одном из них она позировала на улице с мужем и сыном.

