46-летняя жена Валерия Меладзе показала лицо без макияжа

Жена певца Валерия Меладзе Альбина Джанабаева показала лицо без макияжа

Жена певца и продюсера Валерия Меладзе, экс-солистка группы «ВИА Гра» Альбина Джанабаева показала лицо без макияжа. Пост появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

46-летняя исполнительница поделилась семейными кадрами. На одном из них она позировала на улице с мужем и сыном. При этом знаменитость запечатлела свое лицо крупным планом, продемонстрировав естественную внешность.

«Фотопленка полна теплых воспоминаний с семьей», — указала в подписи автор публикации.

В июне 2025 года Альбина Джанабаева отреагировала на высказывания хейтеров о ее внешности.