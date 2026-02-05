Реклама

17:49, 5 февраля 2026

46-летняя жена Валерия Меладзе показала лицо без макияжа

Жена певца Валерия Меладзе Альбина Джанабаева показала лицо без макияжа
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @albinadzhanabaeva

Жена певца и продюсера Валерия Меладзе, экс-солистка группы «ВИА Гра» Альбина Джанабаева показала лицо без макияжа. Пост появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

46-летняя исполнительница поделилась семейными кадрами. На одном из них она позировала на улице с мужем и сыном. При этом знаменитость запечатлела свое лицо крупным планом, продемонстрировав естественную внешность.

«Фотопленка полна теплых воспоминаний с семьей», — указала в подписи автор публикации.

В июне 2025 года Альбина Джанабаева отреагировала на высказывания хейтеров о ее внешности.

