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17:56, 3 июля 2026Из жизни

В России сделали выбор между кошками и собаками

Россияне признались, что предпочитают кошек собакам
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Сергей Пономарев / Коммерсантъ

В России кошек любят больше, чем собак. Об этом сообщает KP.RU со ссылкой на результаты опроса, проведенного среди подписчиков издания в соцсетях и мессенджерах.

Те, кто сделал выбор в пользу кошек, объяснили это тем, что кошки спокойнее, с ними не нужно гулять, у них мягкий характер, и они не доставляют дополнительных хлопот. «У меня пять котов, — призналась одна из опрошенных, — Я люблю и собак, но коты — бесспорная любовь, что бы они ни делали».

Собакам же отдали предпочтение 45 процентов респондентов, назвав их более любящими, преданными и умными. Россияне также отметили, что с собаками никогда не бывает грустно или одиноко.

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Оставшиеся пять процентов выбрали вариант «другое», заявив, что любят всех домашних животных одинаково. В списке их фаворитов оказались рыбки, попугайчики, хомячки, кролики и рептилии. «Любые животные — это счастье», — резюмировал один из участников опроса.

Ранее кинолог Владимир Голубев рассказал, что собакам, потерявшим хозяина, могут быть необходимы антидепрессанты. По его словам, при разговоре о депрессии у собак важно проявлять осторожность и не списывать на нее любое расстройство.

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