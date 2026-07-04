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13:29, 4 июля 2026Россия

Медведев предложил создать совместное объединение с Китаем и Ираном для одной цели

Медведев: Россия, Иран и Китай могут создать площадку для борьбы с санкциями
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
СюжетСанкции против России:

Фото: Екатерина Штукина / РИА Новости

Россия, Иран и Китай могут создать площадку для борьбы с санкциями. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, отвечая на вопросы журналистов, передает РИА Новости.

«Я думаю, что мы можем обсуждать идею о том, чтобы создать некий договор или во всяком случае некую площадку, на которой государства, подвергшиеся санкциям, могли бы вырабатывать позиции, как им противодействовать», — подчеркнул он.

Медведев также выделил в качестве цели и возможное введение контрсанкций тремя странами.

Ранее Дмитрий Медведев назвал санкции против России незаконными. По его словам, они являются односторонними незаконными ограничениями.

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