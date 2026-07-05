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12:51, 5 июля 2026Спорт

На Украине мобилизовали вратаря национальной сборной по хоккею

Сотрудники ТЦК мобилизовали вратаря сборной Украины по хоккею Эдуарда Захарченко
Владислав Уткин
Владислав Уткин

Фото: Artur Widak / ZUMAPRESS.com / Globallookpress.com

Сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК; аналог военкомата на Украине) мобилизовали вратаря национальной сборной страны по хоккею Эдуарда Захарченко. Об этом сообщает портал «Страна.ua».

Захарченко защищал цвета хоккейного клуба «Кременчуг». Вместе с ним в армию забрали нападающего команды Егора Безуглого.

Отмечается, что сотрудники ТЦК забрали игроков прямо с арены. Позже сам Захарченко подтвердил, что проходит службу в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее Захарченко пожелал, чтобы российскому капитану «Вашингтон Кэпиталз» Александру Овечкину оторвало ноги. Он заявил, что хоккеист не заслуживает восхищения публики.

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