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18:42, 6 июля 2026Моя страна

Россиянка нашла подругу детства по фото 20-летней давности

KP.RU: Жительница Иркутска нашла подругу детства по фото 20-летней давности
Алина Черненко

Фото: Kristina Bessolova / Shutterstock / Fotodom

Россиянке удалось найти подругу детства по фото 20-летней давности, которое она выложила в интернет. Подробностями истории поделился портал KP.RU.

31-летняя жительница Иркутска Анна нашла в старых фотоальбомах родителей старый снимок, на котором она запечатлена рядом с девочкой по имени Лера. Дети начали дружить в возрасте семи лет. Они жили в одном дворе, гуляли и ходили друг другу в гости.

Через некоторое время семья Леры переехала в Ленск. Девочки договорились, что будут писать друг другу письма, но вскоре их связь оборвалась. Спустя 20 лет, увидев трогательное фото, Анна решила сделать пост в интернете, понадеявшись, что кто-то узнает ее подругу детства на старом снимке.

Сибирячка не особо надеялась на успех, однако ее ролик набрал 1,5 миллиона просмотров и стал вирусным. Тысячи людей в комментариях делились собственными похожими историями и активно помогали в поисках.

«Я не ожидала такой реакции! Меня до глубины души поразило количество сообщений от совершенно незнакомых людей, которые искренне захотели помочь», — призналась Анна.

В конце концов Лера нашлась сама — она увидела видео на странице знакомой. Девушки пообщались в мессенджере и рассказали друг другу о себе. Оказалось, что из Ленска Лера переехала в Санкт-Петербург, а потом вышла замуж и перебралась в Минск. Сейчас она живет в этом городе и занимается воспитанием дочери.

«Я очень рада за нее! Сейчас мы не общаемся каждый день, но это нормально: жизнь развела нас по разным интересам. Я счастлива, что мне удалось ее найти!» — порадовалась Анна.

Ранее жительница уральского города Богданович узнала, что у нее есть сестра-близнец в США. Девушка жила в приемной семье — ее удочерили сразу после рождения.

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