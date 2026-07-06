Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Авто
ВсеТест-драйвНовинкиРемонтНа дорогахТехнологииАвторынокЗаконы
16:54, 6 июля 2026Авто

Российским автомобилистам напомнили о риске приема популярных лекарственных препаратов

Кардиолог Золотарева назвала три типа препаратов, прием которых несет риск для водителя
Марина Аверкина

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Ряд популярных лекарственных препаратов несет определенные риски для автомобилистов. В первую очередь это относится к сосудосуживающим назальным каплям, противоаллергическим средствам первого поколения и успокоительным составам растительного происхождения. Об этом RT рассказала кардиолог Наталия Золотарева.

По наблюдениям специалиста, водители редко связывают ухудшение состояния (сонливость, заторможенность) с приемом привычных медикаментов. Безобидные на первый взгляд растительные успокоительные, которые есть почти в каждом доме, — настойки валерианы, пустырника и средства на их основе — вызывают сонливость, вялость и заторможенность. Кардиолог напомнила: при постоянном употреблении даже малые дозы создают накопительный эффект.

Врач порекомендовала проявлять осторожность при использовании капель от насморка, содержащих нафазолин или ксилометазолин. Они могут вызывать головокружение, ускоренный сердечный ритм, подъем артериального давления, чувство тревоги или апатию, что значительно ослабляет внимание за рулем.

Противоаллергические препараты первого поколения обладают ярко выраженным успокаивающим действием и влияют на координацию движений, сосредоточенность и психомоторные реакции, что опасно при управлении автомобилем.

Золотарева подчеркнула важность не формального, а внимательного прочтения инструкции к любому препарату, где всегда есть отметки о возможном влиянии на управление автомобилем.

Ранее россиянам назвали причины необычных звуков в машине. В такой ситуации главной задачей водителя будет не определить проблему на слух, а оценить ситуацию: возможно ли добраться до мастерской или необходим вызов эвакуатора.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВСУ впервые устроили налет на Омск — в 2500 километрах от украинской границы. Там находится один из крупнейших НПЗ России

    Россиян предупредили о рисках купания в открытом бассейне

    В России раскрыли причину отказа Украины забирать тела из Константиновки

    МИД Китая жестко ответил на обвинения Запада по России

    Российский студент разработал приложение для определения птиц по голосу

    Женщина спасла внука и собаку от леопарда

    Жена Игоря Николаева показала ставшие комплексом ноги

    Переправленного с Украины в Россию диверсанта разоблачили и посадили на 18 лет

    Российский рынок акций просел на фоне удешевления нефти

    Обвиняемый в расправе над спортсменом Миша Соль уехал на СВО

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok