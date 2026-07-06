Российским автомобилистам напомнили о риске приема популярных лекарственных препаратов

Кардиолог Золотарева назвала три типа препаратов, прием которых несет риск для водителя

Ряд популярных лекарственных препаратов несет определенные риски для автомобилистов. В первую очередь это относится к сосудосуживающим назальным каплям, противоаллергическим средствам первого поколения и успокоительным составам растительного происхождения. Об этом RT рассказала кардиолог Наталия Золотарева.

По наблюдениям специалиста, водители редко связывают ухудшение состояния (сонливость, заторможенность) с приемом привычных медикаментов. Безобидные на первый взгляд растительные успокоительные, которые есть почти в каждом доме, — настойки валерианы, пустырника и средства на их основе — вызывают сонливость, вялость и заторможенность. Кардиолог напомнила: при постоянном употреблении даже малые дозы создают накопительный эффект.

Врач порекомендовала проявлять осторожность при использовании капель от насморка, содержащих нафазолин или ксилометазолин. Они могут вызывать головокружение, ускоренный сердечный ритм, подъем артериального давления, чувство тревоги или апатию, что значительно ослабляет внимание за рулем.

Противоаллергические препараты первого поколения обладают ярко выраженным успокаивающим действием и влияют на координацию движений, сосредоточенность и психомоторные реакции, что опасно при управлении автомобилем.

Золотарева подчеркнула важность не формального, а внимательного прочтения инструкции к любому препарату, где всегда есть отметки о возможном влиянии на управление автомобилем.

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