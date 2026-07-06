Украинские беспилотники впервые сбили над Омской областью

Губернатор Хоценко: Над Омской областью сбили украинские беспилотники

Украинские беспилотники сбили над Омской областью. Об этом сообщил в Telegram губернатор региона Виталий Хоценко.

По информации Mash, это были первые с начала спецоперации дроны Вооруженных сил Украины (ВСУ), сбитые над областью.

Были ли какие-то разрушения после атаки, неизвестно. «Последствия атаки уточняются. Следите за информацией», — написал Хоценко. Чиновник призвал жителей не подходить к обломкам и не фиксировать их на фото или видео.

Ранее стало известно о раненных при атаке ВСУ на регион России в тысяче километров от границы.