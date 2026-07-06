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14:27, 6 июля 2026Россия

Украинские беспилотники впервые сбили над Омской областью

Губернатор Хоценко: Над Омской областью сбили украинские беспилотники
Валерий Розенберг
Валерий Розенберг (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Мирный / РИА Новости

Украинские беспилотники сбили над Омской областью. Об этом сообщил в Telegram губернатор региона Виталий Хоценко.

По информации Mash, это были первые с начала спецоперации дроны Вооруженных сил Украины (ВСУ), сбитые над областью.

Были ли какие-то разрушения после атаки, неизвестно. «Последствия атаки уточняются. Следите за информацией», — написал Хоценко. Чиновник призвал жителей не подходить к обломкам и не фиксировать их на фото или видео.

Ранее стало известно о раненных при атаке ВСУ на регион России в тысяче километров от границы.

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