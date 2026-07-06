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14:16, 6 июля 2026Россия

В России заявили об изменении ситуации на СВО после массированного ночного удара

Никулин: Удары по объектам ТЭК на Украине изменят ситуацию в зоне СВО
Анастасия Алимпиева
Анастасия Алимпиева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Массированный ночной удар по Украине существенно повлияет на ситуацию в зоне проведения специальной военной операции (СВО), уверен военный эксперт, бывший член комиссии по разоружению ООН Игорь Никулин. В беседе с 360.ru он отметил, что к этому приведут удары по инфраструктуре, в частности, по предприятиям топливо-энергетической инфраструктуры (ТЭК).

Он пояснил, что если российские войска продолжат системно бить по предприятиям ТЭК и складам горючих материалов, как это было в ночь на 6 июля, это приблизит завершение конфликта. Эксперт добавил, что поражение предприятий военно-промышленного комплекса и объектов ТЭК существенно снизит темпы выпуска и ремонта вооружений украинской армии.

«Если уничтожены запасы топлива, значит, техника не может выехать. Это человек может сутки или двое-трое обходиться без еды. Техника обходиться без топлива не может», — заключил Никулин.

Вооруженные силы России нанесли массированный удар по Украине в ночь на 6 июля. Под атакой в большей степени оказался Киев и область, регион охватили пожары, объявлена эвакуация.

В Минобороны разъяснили, что целью стали предприятия топливно-энергетического и военно-промышленного комплексов, а также военные аэродромы в Киевской, Днепропетровской, Полтавской и Черниговской областях.

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