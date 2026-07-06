Владельцам собак назвали опасный сорняк

Кинолог Голубев: Заячий ячмень опасен для собак

Заячий ячмень, известный также как мышиный ячмень или устюг, может быть опасен для собак. Об этом в интервью РИАМО предупредил президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

В июле-августе, когда трава подсыхает, колоски этого сорняка превращаются в острые зазубренные «гарпуны», которые могут проникнуть в мягкие ткани животного. Чаще всего страдают уши: острые колосья легко попадают в слуховой проход, откуда извлечь их сложно. Иногда устюг оказывается под веком собаки, вызывая серьезные проблемы с глазами. Часто растение застревает в межпальцевых промежутках.

При попадании сорняка собака может трясти головой, тереться о пол или тереть морду лапами, чихать или вылизываться. Устюг не следует пытаться удалить самостоятельно.

Ранее 62 процента россиян, у которых есть собаки, заявили, что за последний год их расходы на содержание четвероногого друга серьезно выросли. Зачастую расходы растут из-за покупок необычных предметов, например, лапомоек.