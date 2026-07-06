Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
14:19, 6 июля 2026Экономика

Владельцам собак назвали опасный сорняк

Кинолог Голубев: Заячий ячмень опасен для собак
Елизавета Городищева
Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: R. Koenig / blickwinkel / Globallookpress.com

Заячий ячмень, известный также как мышиный ячмень или устюг, может быть опасен для собак. Об этом в интервью РИАМО предупредил президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

В июле-августе, когда трава подсыхает, колоски этого сорняка превращаются в острые зазубренные «гарпуны», которые могут проникнуть в мягкие ткани животного. Чаще всего страдают уши: острые колосья легко попадают в слуховой проход, откуда извлечь их сложно. Иногда устюг оказывается под веком собаки, вызывая серьезные проблемы с глазами. Часто растение застревает в межпальцевых промежутках.

При попадании сорняка собака может трясти головой, тереться о пол или тереть морду лапами, чихать или вылизываться. Устюг не следует пытаться удалить самостоятельно.

Ранее 62 процента россиян, у которых есть собаки, заявили, что за последний год их расходы на содержание четвероногого друга серьезно выросли. Зачастую расходы растут из-за покупок необычных предметов, например, лапомоек.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин дал Минобороны и спецслужбам поручение по конфликту на Украине

    Власти Украины раскрыли мотивацию указа Зеленского об отряде в честь УПА

    Владельцам собак назвали опасный сорняк

    Мировые цены на популярный продукт питания заметно выросли

    В России заявили об изменении ситуации на СВО после массированного ночного удара

    Торговая сеть прекратила продажу продуктов Великолукского мясокомбината

    Россиянам раскрыли способы войти в рабочий ритм с помощью одежды

    В Госдуме призвали активнее давать некоторым льготникам машины

    Руфер оказался на шпиле сталинской высотки в Москве

    Российское «Ухо» подслушает дроны ВСУ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok