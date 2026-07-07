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00:05, 7 июля 2026Россия

7 июля: какой праздник отмечают в России и мире

Ксения Дорофеева
Ксения Дорофеева
СюжетЛесные пожары:

Фото: Patrick Pleul / Globallookpress.com

7 июля в России празднуют День образования авиалесоохраны и День победы русского флота над турецким в Чесменском сражении. По народному календарю, в ночь на 7 июля принято отмечать древний праздник Ивана Купалы. Подробнее о торжествах, приметах и знаменитых именинниках 7 июля — в материале «Ленты.ру».

Праздники в России

День образования авиалесоохраны России

7 июля 1931 года самолет-биплан По-2 совершил первый в истории страны полет с целью авиапатрулирования лесов. Эту дату принято считать днем рождения Авиалесоохраны.

Авиация — незаменимая сила в борьбе с лесными пожарами. В настоящее время мониторингом обстановки, ликвидацией пожаров в регионах и подготовкой специалистов занимается ФБУ «Авиалесоохрана».

Фото: Arcansel / Shutterstock / Fotodom

Какие еще праздники отмечают в России 7 июля

Праздники в мире

День шоколада в США

Родиной шоколада, как и дерева какао, является Центральная и Южная Америка. В течение сотен лет индейцы майя и ацтеки смешивали молотые и обжаренные какао-бобы с водой, а затем добавляли в смесь горький перец. Этот пряный, пенистый и довольно калорийный напиток пили холодным.

В XVI веке конкистадор Эрнан Кортес первым из европейцев отведал напиток из какао. С тех пор люди Старого света стали проявлять интерес к экзотическому продукту, и уже к началу XVII столетия шоколад пили все аристократы Европы — но не холодным и горьким, а горячим и сладким. В 1828 году голландец Конрад Йоханнес ван Хаутен запатентовал недорогой способ выжимки масла из тертого какао. Технология позволила создавать твердый шоколад, который постепенно вытеснил из рациона европейцев упомянутый выше напиток.

Фото: freepik

Какие еще праздники отмечают в мире 7 июля

  • Глобальный день прощения;
  • Всемирный день языка суахили.

Какой церковный праздник 7 июля

Рождество Иоанна Предтечи

Иоанн Предтеча — один из главных святых в христианстве, пророк и креститель Иисуса Христа. Согласно преданию, он родился ровно за полгода до Рождества Христова и принял мученичество также за шесть месяцев до распятия Христа. Поэтому пророка и называют «Предтеча», то есть тот, кто идет впереди, опережает.

Евангелие гласит, что к моменту зачатия Иоанна его отец Захария был уже в преклонном возрасте и не мог иметь детей. О появлении на свет Предтечи он узнал от архангела Гавриила, Захария не поверил в благую весть, за что был наказан глухотой и немотой вплоть до рождения пророка. Кстати, мать Иоанна Елисавета приходилась родственницей Деве Марии — когда Богородица пришла навестить ее, Предтеча «взыграл» в утробе, возвестив скорое пришествие Христа.

Фото: Jackturner3 / Wikipedia

Какие еще церковные праздники отмечают 7 июля

  • День памяти преподобного Антония Дымского;
  • День памяти праведных отроков Иакова и Иоанна Менюжских ;
  • День памяти семи братий мучеников Орентия, Фарнакия, Ероса, Фирмоса, Фирмина, Кириака и Лонгина;

Приметы на 7 июля

В старину на 7 июля выпадал языческий праздник Ивана Купалы. Восточные славяне верили, что в ночь на седьмое число «на охоту» выходят лешие, русалки, водяные и другая нечисть. Считалось, что вода и огонь приобретают магическую силу, а где-то в лесах зацветает папоротник.

Приметы на Ивана Купалу

  • В праздничную ночь было принято прыгать через костры. Кто выше всех подпрыгнет — будет самым счастливым;
  • Вода на Ивана Купалу считалась целебной, причем магическими свойствами наделяли даже росу. Женщины умывались ею, чтобы сохранить красоту и молодость, а мужчины — чтобы обрести выносливость и силу;
  • Еще одно поверье гласит, что в ночь Ивана Купалы на один миг зацветает папоротник. Того, кто найдет этот цветок, ждут богатства, а также исполнение всех желаний.

Кто родился 7 июля

Ринго Старр (86 лет)

Фото: Manuel Nauta / Globallookpress.com

Барабанщик британской группы The Beatles Ринго Старр родился в 1940 году. В 15 лет бросил школу и сменил несколько работ: курьера, бармена, помощника столяра. В итоге решил стать барабанщиком, и в 1962 году присоединился к «Ливерпульской четверке». Позже Ринго Старр также снимался в кино, выпускал сольные альбомы. В 2012 году он был признан самым богатым барабанщиком в мире.

Жанна Агузарова (64 года)

Певица Жанна Агузарова была солисткой группы «Браво», а после ухода из коллектива занималась сольной карьерой. Самые известные песни в ее исполнении — «Старый отель», «Желтые ботинки», «Ты, только ты» и другие. Помимо яркого голоса и запоминающихся песен, певица прославилась благодаря эпатажному внешнему виду.

Кто еще родился 7 июля

  • Мусса Диаби (27 лет) — французский футболист, игрок сборной Франции;
  • Тони Гаррн (34 года) — немецкая топ-модель;
  • Беренис Бежо (50 лет) — французская актриса;
  • Захар Прилепин (51 год) — российский писатель, журналист;
  • Тото Кутуньо (1943-2023) — итальянский певец и композитор.

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