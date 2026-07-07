7 июля в России празднуют День образования авиалесоохраны и День победы русского флота над турецким в Чесменском сражении. По народному календарю, в ночь на 7 июля принято отмечать древний праздник Ивана Купалы. Подробнее о торжествах, приметах и знаменитых именинниках 7 июля — в материале «Ленты.ру».

Праздники в России

День образования авиалесоохраны России

7 июля 1931 года самолет-биплан По-2 совершил первый в истории страны полет с целью авиапатрулирования лесов. Эту дату принято считать днем рождения Авиалесоохраны.

Авиация — незаменимая сила в борьбе с лесными пожарами. В настоящее время мониторингом обстановки, ликвидацией пожаров в регионах и подготовкой специалистов занимается ФБУ «Авиалесоохрана».

Фото: Arcansel / Shutterstock / Fotodom

Какие еще праздники отмечают в России 7 июля

День победы русского флота над турецким в Чесменском сражении;

День борьбы с психосоматическими заболеваниями;

День образования Республики Северная Осетия-Алания.

Праздники в мире

День шоколада в США

Родиной шоколада, как и дерева какао, является Центральная и Южная Америка. В течение сотен лет индейцы майя и ацтеки смешивали молотые и обжаренные какао-бобы с водой, а затем добавляли в смесь горький перец. Этот пряный, пенистый и довольно калорийный напиток пили холодным.

В XVI веке конкистадор Эрнан Кортес первым из европейцев отведал напиток из какао. С тех пор люди Старого света стали проявлять интерес к экзотическому продукту, и уже к началу XVII столетия шоколад пили все аристократы Европы — но не холодным и горьким, а горячим и сладким. В 1828 году голландец Конрад Йоханнес ван Хаутен запатентовал недорогой способ выжимки масла из тертого какао. Технология позволила создавать твердый шоколад, который постепенно вытеснил из рациона европейцев упомянутый выше напиток.

Какие еще праздники отмечают в мире 7 июля

Глобальный день прощения;

Всемирный день языка суахили.

Какой церковный праздник 7 июля

Рождество Иоанна Предтечи

Иоанн Предтеча — один из главных святых в христианстве, пророк и креститель Иисуса Христа. Согласно преданию, он родился ровно за полгода до Рождества Христова и принял мученичество также за шесть месяцев до распятия Христа. Поэтому пророка и называют «Предтеча», то есть тот, кто идет впереди, опережает.

Евангелие гласит, что к моменту зачатия Иоанна его отец Захария был уже в преклонном возрасте и не мог иметь детей. О появлении на свет Предтечи он узнал от архангела Гавриила, Захария не поверил в благую весть, за что был наказан глухотой и немотой вплоть до рождения пророка. Кстати, мать Иоанна Елисавета приходилась родственницей Деве Марии — когда Богородица пришла навестить ее, Предтеча «взыграл» в утробе, возвестив скорое пришествие Христа.

Фото: Jackturner3 / Wikipedia

Какие еще церковные праздники отмечают 7 июля

День памяти преподобного Антония Дымского;

День памяти праведных отроков Иакова и Иоанна Менюжских ;

День памяти семи братий мучеников Орентия, Фарнакия, Ероса, Фирмоса, Фирмина, Кириака и Лонгина;

Приметы на 7 июля

В старину на 7 июля выпадал языческий праздник Ивана Купалы. Восточные славяне верили, что в ночь на седьмое число «на охоту» выходят лешие, русалки, водяные и другая нечисть. Считалось, что вода и огонь приобретают магическую силу, а где-то в лесах зацветает папоротник.

Приметы на Ивана Купалу

В праздничную ночь было принято прыгать через костры. Кто выше всех подпрыгнет — будет самым счастливым;

Вода на Ивана Купалу считалась целебной, причем магическими свойствами наделяли даже росу. Женщины умывались ею, чтобы сохранить красоту и молодость, а мужчины — чтобы обрести выносливость и силу;

Еще одно поверье гласит, что в ночь Ивана Купалы на один миг зацветает папоротник. Того, кто найдет этот цветок, ждут богатства, а также исполнение всех желаний.

Кто родился 7 июля

Ринго Старр (86 лет)

Фото: Manuel Nauta / Globallookpress.com

Барабанщик британской группы The Beatles Ринго Старр родился в 1940 году. В 15 лет бросил школу и сменил несколько работ: курьера, бармена, помощника столяра. В итоге решил стать барабанщиком, и в 1962 году присоединился к «Ливерпульской четверке». Позже Ринго Старр также снимался в кино, выпускал сольные альбомы. В 2012 году он был признан самым богатым барабанщиком в мире.

Певица Жанна Агузарова была солисткой группы «Браво», а после ухода из коллектива занималась сольной карьерой. Самые известные песни в ее исполнении — «Старый отель», «Желтые ботинки», «Ты, только ты» и другие. Помимо яркого голоса и запоминающихся песен, певица прославилась благодаря эпатажному внешнему виду.

Кто еще родился 7 июля