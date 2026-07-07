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10:46, 7 июля 2026Наука и техника

Умер один из создателей танка Т-72

В возрасте 80 лет скончался один из создателей танка Т-72 Владимир Домнин
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

В возрасте 80 лет скончался бывший главный конструктор Уральского конструкторского бюро транспортного машиностроения (УКБТМ) Владимир Домнин. Об этом сообщает пресс-служба концерна «Уралвагонзавод».

Домнин ушел из жизни 6 июля. Специалист является заслуженным конструктором РФ, кандидатом технических наук, лауреатом премии Правительства РФ в области науки и техники. Владимир Домнин принимал активное участие в войсковых испытаниях и внедрении в серийное производство танка Т-72.

Кроме того, бывший главный конструктор УКБТМ участвовал в испытаниях танков Т-90С в Индии. Под его руководством была завершена работа по созданию танков Т-90А, Т-72БА и БМПТ, а также были разработаны танки Т-72Б3, Т-90МС, модернизированные образцы на базе танка Т-72, БМР-3МА и БРЭМ-1М.

Домнин был главным конструктором УКБТМ с сентября 1999 года. «Многолетняя работа Владимира Борисовича, умение не пасовать перед трудностями, подчеркнуто внимательное отношение к каждому работнику коллектива — яркий пример главного конструктора и Человека с большой буквы», — подчеркивается в сообщении «Уралвагонзавода».

В январе стало известно, что конструктор Николай Молодняков, который работал над танком Т-90, умер на 89-м году жизни. Он внес вклад в создание первого российского основного боевого танка Т-90.

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