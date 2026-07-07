Эффективность ударов по АЗС Украины оценили

«Взгляд»: Удары по АЗС стали проблемой, которую Украина вряд ли сможет решить

Атаки Вооруженных сил (ВС) России по автозаправочным станциями (АЗС) стали проблемой, которую едва ли смогут решить украинские власти. Об этом газете «Взгляд» заявил экономист Иван Лизан.

Эксперт отметил, что на территории республики около шести тысяч АЗС, которые в основном представляют отделения крупных цепей. Они распределены по стране неравномерно, больше всего заправок сосредоточено на юго-востоке и основных трассах. При этом ВС России наносят удары преимущественно по станциям в прифронтовой зоне.

Лизан подчеркнул, что атаки по АЗС стали серьезной проблемой для Киева. Идеальную схему поставок нефтепродуктов он описал следующим образом: энергоресурсы отправляются на нефтеперерабатывающий завод, после на нефтебазы, а оттуда на автозаправки. При этом рабочих заводов на Украине практически не осталось еще до начала спецоперации, отметил экономист. Таким образом, фактически исключены два звена из обозначенной цепочки.

«Схема упростилась: на сегодняшний день топливо в страну поступает исключительно из Восточной Европы и завозится оно сразу же на заправочные станции, которые превратились в склады», — пояснил собеседник издания.

Именно этим объясняется логика нанесения ударов Россией по АЗС Украины, заявил экономист. По его прогнозам, после уничтожения автозаправок начнется «охота» на бензовозы.

«Кроме того, схема заправки с бензовоза менее удобная по сравнению с АЗС: как минимум потому, что пропускная способность меньше. А если мы говорим про прифронтовую территорию — допустим, трасса, соединяющая Днепропетровск и Харьков, — топливо окажется в дефиците, и, соответственно, мобильность транспорта снизится», — заключил Лизан.

Ранее сообщалось, что в Черниговской области Украины фактически не осталось работающих автозаправочных станций после ударов ВС России. Вооруженные силы Украины за полторы недели лишились 37 АЗС. Успешные поражения станций также подтверждают украинские СМИ.