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11:40, 7 июля 2026Экономика

Еще одну важную российскую отрасль затронули сокращения

«Известия»: В птицеводстве начались сокращения на фоне проблем с рентабельностью
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Еще одну важную отрасль российской экономики — птицеводство — затронули сокращения персонала на фоне проблем с рентабельностью бизнеса. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на данные участников рынка.

В 2026 году российские производители курятины столкнулись с самым серьезным ухудшением экономического положения за последние несколько лет. За первое полугодие средняя рентабельность отраслевого бизнеса сократилась до 6-7 процентов при норме в 15.

На ситуацию повлиял ряд факторов, включая рост себестоимости производства, жесткую денежно-кредитную политику Центробанка, сделавшую займы для птицеводов невыгодными, а также усиление конкуренции со стороны китайских производителей, которые с учетом поддержки властей КНР могут позволить себе демпинговать.

На этом фоне ряд крупных российских игроков (группа агропредприятий «Ресурс», «Черкизово») перешли к оптимизации расходов. Итогом стало сокращение части персонала. Руководство «Агрокомплекса им. Н.И. Ткачева», в свою очередь, сократило штат на 5 процентов с учетом колоссальных убытков и более чем вдвое уменьшило капитальные вложения с учетом колоссального чистого убытка (13,1 миллиарда рублей).

На проблему увеличения себестоимости производства курятины в России ранее указывал в том числе глава Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин. Трудностей участникам рынка добавляет тот факт, что они не могут поднимать цены на свою продукцию на фоне ограниченной покупательской способности населения, констатировал эксперт.

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