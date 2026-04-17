08:50, 17 апреля 2026

Падение производства мяса птицы в России объяснили

Вячеслав Агапов

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Производство мяса птицы в России упало из-за роста себестоимости. Тенденцию объяснил руководитель Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин, его цитирует URA.RU

По данным Росстата, с января по март производство мяса птицы в России сократилось в годовом выражении на 2,7 процента, до 1,63 миллиона тонн. Сильнее всего объемы выпуска упали в Тамбовской области (минус 12,4 процента), Ставропольском крае (минус 10,5 процента) и Ленинградской области (минус 9,5 процента).

«Долгое время многие птицефабрики, включая наиболее эффективные, работали с рентабельностью, близкой к нулевой или даже отрицательной. Цены производителей цены на основной продукт — тушку бройлера — сегодня ниже, чем в 2023 году. Многие части кур тоже стоят дешевле, чем в среднем за последние пять лет», — объяснил Юшин.

Увеличивать цены предприятиям не дает ограниченная покупательская способность населения, избыток предложения, конкуренция между куриным и свиным мясом и дешевый импорт филе грудки из Китая, который в прошлом году заметно вырос, добавил глава ассоциации.

Стоимость курятины в России остается ниже в сравнении с ценами на другие популярные виды мяса, включая свинину, отмечала ранее партнер по развитию бизнеса консалтинговой компании Neo Альбина Корягина. Она поясняла, что многие граждане стали делать свой выбор в пользу мяса курицы

