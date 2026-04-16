Производство мяса птицы в России сократилось

09:35, 16 апреля 2026

«Ъ»: В первом квартале производство мяса птицы в РФ сократилось на 2,7 процента
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

По итогам первого квартала 2026 года производство мяса птицы в России составило 1,63 миллиона тонн, что на 2,7 процента ниже, чем в тот же период годом ранее, и стало нетипичным для рынка результатом. Об этом со ссылкой на данные Росстата пишет «Коммерсантъ» («Ъ»).

Самое сильное падение показала Тамбовская область — минус 12,4 процента. В Ставрополье производство сократилось на 10,5 процента, а в Ленинградской области — на 9,5 процента. В прошлом году отрасль выросла на 2,2 процента, до 6,8 миллиона тонн.

Управляющий директор Центра компетенций в АПК «Рексофт Консалтинг» Дмитрий Краснов объяснил, что тенденция связана с падением доходности производителей. Уже в прошлом году рентабельность опускалась до 3-5 процентов. Партнер по развитию бизнеса Neo Альбина Корягина подтверждает, что в среднем показатель упал с 18,7 до 12,7 процента.

На ситуацию повлияли рост себестоимости производства и вспышки гриппа птиц в отдельных регионах. Переложить проблемы в стоимость конечной продукции сельхозпроизводители не могут из-за позиции продавцов, поэтому им приходится сокращать производство и резать инвестиционные проекты.

На этом фоне оптовая стоимость курятины, на которую приходится большая часть мяса птицы в России, выросла на 18 процентов по сравнению с уровнем годичной давности. В разделке куриное бедро подорожало на 31 процент, а фарш механической обвалки — на 172 процента.

Ранее глава исполнительного комитета Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин рассказал, что оптовые цены на куриное мясо в России гораздо ниже, чем в среднем в мире.

