Некоторых россиян предупредили о повышенном риске инфаркта и инсульта летом

Диетолог Кондратенко: У людей с диабетом летом повышается риск инфаркта и инсульта

У некоторых россиян летом повышается риск развития инфаркта и инсульта, заявила диетолог, нутрициолог, эксперт компании SOLGAR Ольга Кондратенко. Об этом она рассказала в беседе с «Лентой.ру».

По словам Кондратенко, риск развития инсульта и инфаркта летом выше в целом из-за ряда причин, связанных с температурными условиями, но особенно сильно он увеличивается у людей с гипертонической болезнью, сахарным диабетом и ожирением. Дело в том, что у них в жаркое время года существенно повышается нагрузка на сердце и сосуды, пояснила диетолог.

«Сердце вынуждено биться сильнее, перекачивая больший объем крови. Кроме того, во время жары человек потеет и теряет важные электролиты, что проводит к обезвоживанию и сгущению крови, а это способствует тромбообразованию», — добавила она. Кондратенко также предупредила, что следствием потери электролитов, таких как калий и магний, может стать аритмия.

Ранее кардиолог Андрей Кокин рассказал о неочевидных симптомах инфаркта. По его словам, заподозрить это заболевание можно по хронической усталости.