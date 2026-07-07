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Забота о себе
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16:27, 7 июля 2026Забота о себеЭксклюзив

Некоторых россиян предупредили о повышенном риске инфаркта и инсульта летом

Диетолог Кондратенко: У людей с диабетом летом повышается риск инфаркта и инсульта
Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: DJ Creative Studio / Shutterstock / Fotodom

У некоторых россиян летом повышается риск развития инфаркта и инсульта, заявила диетолог, нутрициолог, эксперт компании SOLGAR Ольга Кондратенко. Об этом она рассказала в беседе с «Лентой.ру».

По словам Кондратенко, риск развития инсульта и инфаркта летом выше в целом из-за ряда причин, связанных с температурными условиями, но особенно сильно он увеличивается у людей с гипертонической болезнью, сахарным диабетом и ожирением. Дело в том, что у них в жаркое время года существенно повышается нагрузка на сердце и сосуды, пояснила диетолог.

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«Сердце вынуждено биться сильнее, перекачивая больший объем крови. Кроме того, во время жары человек потеет и теряет важные электролиты, что проводит к обезвоживанию и сгущению крови, а это способствует тромбообразованию», — добавила она. Кондратенко также предупредила, что следствием потери электролитов, таких как калий и магний, может стать аритмия.

Ранее кардиолог Андрей Кокин рассказал о неочевидных симптомах инфаркта. По его словам, заподозрить это заболевание можно по хронической усталости.

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