Песков: Вмешательство Лондона — первый случай участия страны Европы как сторонника войны

Вмешательство Лондона в Стамбульский процесс было первым случаем, когда страна Европы проявила себя как «сторонника войны» в ситуации на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью швейцарскому изданию Weltwoche.

«Это было прямое вмешательство Великобритании в эти дела. Это был первый случай, когда европейская страна проявила себя как сторонница войны, а не мира», — сказал он.

По его словам, после этого многие европейские страны оказались прямо или косвенно вовлечены в боевые действия, присылая оружие и снабжая Украину боеприпасами и данными спутникового наблюдения.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала информацию Службы внешней разведки (СВР) РФ о предполагаемой роли Великобритании в организации атак со стороны Киева. По ее словам, Лондон оказывает существенное влияние на действия украинских властей.