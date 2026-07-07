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00:22, 8 июля 2026Мир

Подозреваемую в покушении на Ермолаева привлекали за хулиганство

Nice-Matin: Подозреваемую в покушении на Ермолаева Березовскую привлекали за хулиганство
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Reuters

Подозреваемая в покушении на украинского бизнесмена Вадима Ермолаева в Монако гражданка Украины Анастасия Березовская жила в Житомире и не имела серьезных проблем с законом, хотя привлекалась за хулиганство. Об этом написала газета Nice-Matin со ссылкой на дипломатический источник.

Известно, что за мелкие случаи хулиганства к Березовской применялись обычные административные меры. Одна из версий покушения на Ермолаева заключается в том, что партнеры его сына Артура по компании Milton Group, владеющей около 150 колл-центрами, могли так отомстить бизнесмену за сделку со следствием. Благодаря этой договоренности сын Ермолаева избежал тюрьмы в Эстонии через признание вины и выплату огромного штрафа.

Другая версия касается возможной реорганизации активов Ермолаева из-за введенных против него санкций. Он официально не оформил развод со своей первой супругой и находился в отношениях с Анной Насобиной.

Вечером 29 июня в жилом доме в Монако произошел подрыв самодельного взрывного устройства. В результате теракта, который стал первым подобным происшествием в истории княжества, тяжело пострадал Вадим Ермолаев и его спутница Анна Насобина, а также получил легкие травмы их 13-летний сын.

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