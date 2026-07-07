Рождество Иоанна Предтечи в 2026 году: суть, история и традиции, народные приметы

Сегодня, 7 июля, православные верующие отмечают Рождество Иоанна Предтечи, пророка и крестителя Иисуса Христа. «Лента.ру‎» выяснила, кем был святой Иоанн согласно Евангелию, почему праздник в его честь считается великим и какие традиции принято соблюдать на Рождество Иоанна Крестителя.

Дата

Рождество честного славного Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна — непереходящий праздник, который ежегодно отмечается 7 июля. В 2026 году праздник приходится на вторник.

Православные верующие ежегодно отмечают Рождество Иоанна Предтечи 7 июля

Рождество Иоанна Предтечи отмечается ровно за полгода до Рождества Христова. Согласно преданию, Креститель появился на свет за шесть месяцев до рождения Мессии.

Икона «Рождество Иоанна Предтечи» Изображение: Wikimedia

По этой же логике католики отмечают Рождество Иоанна Предтечи 24 июня, за полгода до католического Рождества Христова, которое отмечается 25 декабря.

Почему православные и католики отмечают праздник в разные дни? Разница в датах православного и католического праздников объясняется существованием двух календарей: православная церковь пользуется в своем богослужении юлианским календарем (старый стиль), в то время как католики живут по григорианскому (новый стиль). По новому стилю идет и светское летоисчисление в России, то есть на самом деле, 7 июля по новому стилю соответствует 24 июня по старому.



Кто такой Иоанн Предтеча

В христианстве Иоанн Предтеча — самый почитаемый из людей, когда-либо живших на Земле (после Богородицы). Христос называл его «пророком больших пророков» и «величайшим из рожденных женами» (Мф. 11:11). Кем же был главный христианский святой?

Житие Иоанна Предтечи

Рождение

Об Иоанне Крестителе, Предтече Господнем, пишут все четыре евангелиста. Также его упоминает в своем труде «Иудейские древности» историк Иосиф Флавий.

Согласно преданию, родители Иоанна — священник Захария и праведная Елизавета — были бездетны. Окружающие считали, что так Господь наказывает их за грехи. Сами же супруги смирились со своей судьбой и прожили в любви и уважении до глубокой старости, при этом не переставая возносить молитвы о младенце.

Иоанн Предтеча. Фреска, монастырь Грачаница, неизвестный художник, XIV век Изображение: Wikimedia

В один из дней, когда Захария исполнял свое священническое служение в храме, ему явился Архангел Гавриил и сообщил о скором рождении сына.

Жена твоя Елисавета родит тебе сына, и наречешь ему имя Иоанн. И будет тебе радость и веселие, и многие о рождении его возрадуются, ибо он будет велик пред Господом. Евангелие от Луки 1:13-15

Но Захария не поверил словам ангела, думая о том, что они с супругой стары для рождения ребенка. За неверие священник был наказан немотой вплоть до того дня, когда пришло время дать имя новорожденному сыну.

Иоанн Предтеча и Иисус Христос — родственники? Согласно Священному писанию, Иоанн Предтеча действительно приходился Христу родственником, а именно троюродным братом по материнской линии, так как Елизавета, мать пророка, и Дева Мария были двоюродными сестрами.



Крещение Христа

Согласно Писанию, Предтеча носил одежды из верблюжьего волоса и питался акридами (саранчой) и диким медом. В том, что ребенок смог один выжить в пустыне, верующие видят промысел Божий



Святой Иоанн появился на свет за шесть месяцев до рождения Христа. По воле Бога он избежал расправы среди тысяч младенцев, лишенных жизни в Вифлееме. Пророк вырос в пустыне, зная о том, какое великое служение ему предстоит. Пребывая в строгом посте и молитве, он оставался пустынножителем вплоть до 30 лет, пока Господь не призвал его к проповеди.

Повинуясь призванию, на берегах Иордана святой Иоанн готовил народ к приходу ожидаемого Мессии. Он проповедовал покаяние и призывал креститься — суть проповеди заключалась в том, что до совершения внешнего омовения человек должен очиститься духовно — в этом плане Иоанн предвещал слова Христа, который ставил искреннюю веру выше физических ритуалов. Обряд крещения людей в Иордане стал прототипом таинства крещения в церкви.

Многие люди стали воспринимать Иоанна как долгожданного Мессию. Но он пресекал подобные домыслы и убеждал народ в том, что истинный Спаситель явится совсем скоро.

Картина Леонардо да Винчи «Иоанн Креститель» Изображение: Wikimedia

В конце концов к Иоанну пришел сам Иисус Христос, чтобы принять крещение. Евангелие гласит, обряд над Сыном Божьим сопровождался чудесными явлениями: схождением Святого Духа в виде голубя и голосом с небес — так Бог Отец засвидетельствовал, что Христос действительно был Его сыном (Мф. 3:17).

Крещение Христа — кульминация жизненного пути Иоанна Предтечи

Казнь

Иоанн безбоязненно обличал пороки и простых людей, и вельмож, и правителей. За это он вскоре пострадал.

По приказу царя Ирода Антипы Предтечу посадили в темницу. Пророк посмел обличить незаконное сожительство правителя с Иродиадой, супругой родного брата Ирода.

В день своего рождения Ирод устроил пир, на котором выступала Саломея, дочь Иродиады, желавшей расправиться с Предтечей. Девушка угодила царю и гостям своим танцем, за что Ирод поклялся исполнить любое ее желание. Наученная матерью, Саломея потребовала принести на блюде голову Иоанна Крестителя.

Ирод уважал Иоанна Предтечу как пророка, но нарушить клятву не решился

Икона «Голова святого Иоанна Предтечи»

Через несколько минут воля Саломеи была исполнена. Она отнесла голову своей матери, а та похоронила святыню в грязном месте. Позже ученики Предтечи с честью погребли его голову. В течение следующих сотен лет ее теряли и чудесным образом обретали в разных местах, гласит предание.

Три «прозвища» святого

Иоанн — один из немногих христианских святых, удостоенный в православии сразу трех эпитетов: Пророк, Предтеча и Креститель. Разберемся, что означает каждый из них.

Пророк

Главное предсказание святого Иоанна — скорый приход Мессии. Об этом он сообщил, еще будучи в утробе матери.

Зачав Иоанна, Елизавета пять месяцев не показывалась на людях. Спустя время к ней в гости пришла Дева Мария, на тот момент уже беременная Христом. Когда Елизавета услышала приветствие сестры, Иоанн «взыграл во чреве» матери, то есть зашевелился, и она, исполнившись Святого Духа, сказала Марии: «Благословенна ты в женах, и благословен Плод чрева твоего. И откуда это мне, что пришла матерь Господа моего ко мне?»

Предтеча

Слово «Предтеча» образовано от старославянского «пръдътечи» — идти (течь) впереди, опережать. Это человек или событие, ставшее предвестником чего-то нового, подготовившие условия для какого-то явления и деятельности другого человека.

Картина Якопо да Понте Бассано «Усекновение главы Иоанна Предтечи»

Святой Иоанн действительно является Предтечей Христа во всем: он был зачат на полгода раньше, чем Иисус, соответственно и родился за шесть месяцев до прихода Мессии. Как Иисус, Иоанн Предтеча начал свое служение в 30 лет и подготовил сотни людей к приходу Спасителя. Свой жизненный путь пророк завершил за полгода до распятия, тоже в 33 года, подобно Христу приняв мученичество. И за полгода до сошествия Христа в ад Предтеча сам отправился туда, чтобы предупредить праведников о скором избавлении от мук.

Идет за мною Сильнейший меня, у Которого я недостоин развязать ремень обуви Его Иоанн Предтеча о Христе Евангелие от Марка 1:7

Как повествуют жития, история зачатия и рождения Девы Марии была схожа с историей Иоанна Крестителя. Ее родители, праведные Иоаким и Анна, в течение 50 лет брака были бесплодными. И после долгих молитв, им явился ангел и возвестил о том, что скоро у них родится дочь, через которую «получат благословение все племена земные и будет даровано всему миру спасение; имя ей будет Мария».



Креститель

Третий эпитет свидетельствует о том, что святой Иоанн первым начал крестить людей, проповедуя приход Христа. Более того, он покрестил самого Мессию узнав его в числе людей, пришедших на очередную проповедь.

Как называют святого Иоанна в других культурах? Католики и протестанты называют святого Иоанна Крестителем;

В иудаизме его имя звучит как Йоханан а-Матбиль (то есть, «окунатель»);

На греческом — Ιωάννης ο Βαπτιστής (Иоаннис о Ваптистис — от древнегреческого βάπτισμα: крещение; от βαπτίζω — «погружаю в воду»);

В исламе Иоанн Предтеча почитаем как пророк, именуемый Яхья ибн Закария.

Значение праздника

В христианстве не уделяется большого внимания дням рождения святых. Им не принято посвящать праздники в церковном календаре. Но есть исключения. Так, помимо Рождества Иисуса Христа, верующие отмечают Рождество Богородицы, Иоанна Предтечи и Николая Чудотворца.

Фото: Werner Otto / face to face / Globallookpress.com

Рождество Иоанна Крестителя — это день, соединяющий два Завета: Ветхий и Новый, отмечает в беседе с «Лентой.ру» христианский писатель и богослов Дарья Сивашенкова. По ее словам, языком пророков говорил со Своим народом Господь, но целых 400 лет до Рождения Христа в Израиле не восставали пророки. Иоанн Креститель своим пророческим призванием и служением подтверждает: Бог не забыл Своих людей.

Он — не просто провозвестник воли Божьей, не просто наставник народа и обличитель греха, как ветхозаветные пророки. Иоанн — Предтеча Христа, и его главная задача — подготовить мир к приходу и явлению Спасителя Дарья Сивашенкова богослов

Значимость фигуры Иоанна Предтечи подчеркивает и тот факт, что день его Рождества верующие отмечают в числе великих праздников, посвященных важнейшим событиям христианской истории.

А еще, Иоанн Предтеча — один из немногих святых, кому посвящены не один и даже не два праздника в году.

Другие праздники в честь Иоанна Предтечи:

Зачатие Иоанна Предтечи — 6 октября;

— 6 октября; Усекновение главы — 11 сентября;

— 11 сентября; Собор Иоанна Крестителя в связи с праздником Крещения — 20 января;

— 20 января; Первое и второе обретение главы пророка — 9 марта;

— 9 марта; Третье обретение главы — 7 июня;

— 7 июня; Перенесение десницы (правой руки) Иоанна Предтечи с Мальты в Гатчину — 25 октября.

Кроме того, вторник каждой недели в православии посвящен Иоанну Предтече и всем Божьим пророкам.

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Церковные традиции

По степени торжественности службы на Рождество Иоанна Предтечи приближаются к самым великим праздникам. Накануне служится торжественное Всенощное бдение. В сам день Рождества, во время праздничной службы, исключается все заупокойное (например, не читаются поминальные молитвы). Служба наполнена ощущением радости, которая возвещает прихожанам приход Иисуса Христа.

Так что главная традиция для верующих в этот день — посетить службу и помолиться святому Иоанну.

О чем молятся Иоанну Предтече:

О покаянии и исправлении жизни. Иоанн был проповедником покаяния и сам вел праведную, аскетичную жизнь. Его можно попросить о помощи и поддержке в противостоянии греху, в сохранении чистоты души и тела.

Иоанн был проповедником покаяния и сам вел праведную, аскетичную жизнь. Его можно попросить о помощи и поддержке в противостоянии греху, в сохранении чистоты души и тела. О твердости в вере. Иоанн показал пример непоколебимости в исповедании истины, несмотря на гонения. Поэтому верующие молятся ему о даровании мужества и твердости в вере.

Иоанн показал пример непоколебимости в исповедании истины, несмотря на гонения. Поэтому верующие молятся ему о даровании мужества и твердости в вере. О правильном духовном руководстве. Будучи предтечей Христа, Иоанн указывал людям путь ко спасению. Считается, что святой помогает обрести мудрого духовного наставника и сам помогает молящимся встать на верный путь.

Будучи предтечей Христа, Иоанн указывал людям путь ко спасению. Считается, что святой помогает обрести мудрого духовного наставника и сам помогает молящимся встать на верный путь. О просвещении разума. Святой проповедовал слово Божие простым и понятным языком. К нему можно обращаться о даровании разумения Священного Писания и духовной мудрости.

Святой проповедовал слово Божие простым и понятным языком. К нему можно обращаться о даровании разумения Священного Писания и духовной мудрости. О помощи в трудных ситуациях. Верующие молятся Иоанну Предтече о защите от врагов, о помощи в сложных жизненных обстоятельствах.

Верующие молятся Иоанну Предтече о защите от врагов, о помощи в сложных жизненных обстоятельствах. О семейном благополучии. Пророку молятся о сохранении мира в семье, о даровании детей.

Тропарь, кондак и молитва Иоанну Крестителю Тропарь Пророче и Предтече пришествия Христова, достойно восхвалити тя недоумеем мы, любовию чтущии тя: неплодство бо рождшия и отчее безгласие разрешися славным и честным твоим рождеством, и воплощение Сына Божия мирови проповедуется. Кондак Прежде неплоды, днесь Христова Предтечу раждает, и той есть исполнение всякаго пророчества: Егоже бо пророцы проповедаша, на Сего во Иордане руку положив, явися Божия Слова пророк, проповедник вкупе и Предтеча. Молитва Святый Предтече и Крестителю Христов Иоанне! Проповедник сый покаяния, кающихся не презри нас, но молися ко Владыце Христу за нас, недостойных рабов, унылых, немощных, во многия грехи впадших. Смерти убо чаем, о гресех же наших николиже поболехом и о Царствии Небеснем не попекохомся: но не презри нас, Крестителю Христов, честный Предтече, болий рожденных всех, постником и пустынником наставниче, чистоты учителю и ближний друже Христов. Тя молим, к тебе прибегаем: не отрини нас, просящих твоего заступления, обнови души наша покаянием, еже есть второе крещение: твоим ходатайством пред Господем испроси нам очищение грехов. Уста недостойная вопиют к тебе, и душа смиренная молится, сердце сокрушенное из глубины воздыхает: простри пречистую твою десницу и защити нас от враг видимых и невидимых. Ей, Господи Иисусе Христе! Молитвами святаго Иоанна Крестителя Твоего, изряднее же Пречистыя Твоея Матери, Владычицы нашея Богородицы, спаси нас, грешных рабов Твоих, кающихся о гресех. Ты бо еси Бог кающихся, и на Тя, Спасителя, возлагаем надежду, славяще Пресвятое имя Твое, со Безначальным Твоим Отцем, и со Пресвятым и Благим и Животворящим Твоим Духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь.



Чего нельзя делать на Рождество Иоанна Предтечи

7 июля в 2026 году выпадает на время Петровского поста, поэтому в этот день не стоит проводить застолья.

Основные правила Петровского поста:

В понедельник, среду и пятницу исключаются мясо, молоко, яйца, рыба и растительное масло. В рацион стоит включить овощи, фрукты, крупы, орехи и грибы.

Во вторник и четверг верующим разрешается есть рыбу и морепродукты, а также сырые фрукты, овощи и сухофрукты, крупы с растительным маслом.

В субботу и воскресенье можно есть рыбу, морепродукты, блюда с растительным маслом. Не возбраняется выпить немного вина.

Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

Кроме того, как и во время других великих православных праздников в этот день не разрешается венчаться.

Ссориться, ругаться, заниматься суетными делами в этот праздник тоже не стоит. Лучше освободить время для посещения праздничной службы, помолиться вместе с другими верующими, а затем пообщаться с родными и близкими за постной трапезой.

Народные поверья и традиции

Существуют народные поверья, запрещающие в этот день пользоваться ножами, нарезать предметы округлой формы, ходить по росе. Но церковь не поддерживает следование этим приметам и считает их суевериями.

В народной культуре христианский праздник Рождества Иоанна Предтечи совпадает с праздником Ивана Купалы. На Руси его начинали отмечать вечером 6 июля, сразу после заката. Гуляния продолжались всю ночь.

Предки были уверены, что именно в это время лешие, русалки, водяные, домовые и прочая нечисть выходят на охоту, вода и огонь приобретают магическую силу, а где-то зацветает папоротник.

На самом деле, раньше ночь на Ивана Купалу действительно отличалась от других ночей — она была самой короткой, праздник совпадал с летним солнцестоянием (21 июня). Позже христианская церковь «подогнала» Рождество Иоанна Крестителя под уже существовавший народный праздник, и с переходом на григорианский календарь Ивана Купала тоже «переехал» на 7 июля.

Несмотря на совпадение народного и церковного праздников, Церковь отрицательно относится к участию в подобных празднествах. Там считают, что для верующих это является идолопоклонством и тяжелейшим грехом.

Картина Иеронима Босха «Святой Иоанн Креститель в пустыне» Изображение: Wikimedia

Приметы

Церковь не признает никакие суеверия, но тем не менее в народной культуре закрепилось множество примет и поверий, связанных с этим православным праздником.

Приметы на Рождество Иоанна Предтечи:

звездная ночь предвещает богатый урожай грибов;

красный закат — к аномальной жаре;

небо заволокло тучами — к грозе;

кошка спряталась в шкафу — к похолоданию;

икона упала — к печальным новостям;

найти чужой крестик — к счастью в доме.