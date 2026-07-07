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08:35, 7 июля 2026Мир

США выступили с призывом к Китаю после запуска баллистической ракеты

Госдеп: США призывают Китай уведомлять обо всех пусках баллистических ракет
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: China Stringer Network / Reuters

США следили за испытательным пуском китайской баллистической ракеты и призывают Пекин уведомлять Вашингтон обо всех пусках баллистических ракет межконтинентальной дальности. С таким призывом выступил официальный представитель Госдепартамента Томми Пигот, передает CBS News.

«Мы по-прежнему призываем Китай участвовать в содержательных дискуссиях по контролю над вооружениями и взять на себя обязательство регулярно уведомлять обо всех пусках баллистических ракет межконтинентальной дальности и космических запусках в соответствии с обязательствами, взятыми на себя всеми остальными членами "ядерной пятерки", — отметил он.

Пигот добавил, что США остаются верны обязательствам по защите своих союзников и партнеров.

Ранее Китай провел запуск баллистической ракеты с борта ракетного подводного крейсера стратегического назначения (ПЛАРБ) «Тип 094» возле базы Люйшунь в Желтом море через несколько часов после подписания Австралией союза с тихоокеанским государством Фиджи.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что испытание Китаем своих баллистических ракет является его суверенным правом.

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