Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:39, 7 июля 2026Россия

Стало известно о смерти несколько дней просившего помощи у прохожих россиянина

В МВД Уссурийска сообщили о смерти несколько дней просившего помощи у прохожих мужчины
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

В Уссурийске 43-летний мужчина несколько дней безуспешно просил помощи у прохожих, а в результате был найден без признаков жизни в лесу. О его смерти сообщило городское управление МВД.

Как стало известно, родственники мужчины обратились в полицию 22 июня. По их словам, накануне рано утром россиянин ушел из дома в нижнем белье и не вернулся. Заявители пояснили, что он дезориентирован и нуждается в медпомощи.

В поисках пропавшего участвовали правоохранители, волонтеры отряда «ПримПоиск», местные блогеры а также неравнодушные горожане. В результате выяснилось, что мужчина подходил к прохожим с просьбой о помощи, однако получал отказ. Кроме того, его снимали на мобильные телефоны, но в МВД о ситуации никто не сообщил.

Ведомство также опубликовало кадры, на которых видно, как россиянин ходит по городу в одних трусах. В этот момент мимо проезжают машины. Оператор также не пытается оказать ему помощь.

Через несколько дней поисков мужчину нашли в лесу. Причина его смерти не приводится, однако подчеркивается, что следов насилия не обнаружено.

Ранее разложившиеся останки мужчины нашли в лесу в подмосковных Мытищах. Предварительно, тело пролежало около полугода, прежде чем его обнаружили.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Под Киевом нашли тело подозреваемой в подрыве олигарха в Монако. Задержан действующий офицер ГУР

    Онищенко оценил влияние на российских школьников отмены домашнего задания

    Митя Фомин высказался о воссоединении Hi-Fi

    Атаковавшего ножом сотрудника московского метро приговорили к восьми годам

    Россиянка связала сына с ДЦП скотчем перед расправой над ним

    Десятки рейсов задержались в аэропорту Сочи из-за плана «ковер»

    Россиянам назвали машины с пробегом с неоправданно завышенной ценой

    Бельгийский министр назвал Мелони альфа-самцом и признался ей в любви

    В России заявили об использовании ВСУ просроченных польских ракет

    Зеленский прибыл на саммит НАТО

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok