Задержание готовивших нападение на российских правоохранителей террористов попало на видео

ФСБ показала задержание 8 террористов, готовивших нападение на правоохранителей в КБР

Задержание готовивших нападение на российских правоохранителей восьмерых террористов в Кабардино-Балкарской Республике (КБР) попало на видео. Об этом сообщает ТАСС.

На кадрах видно, как вооруженные правоохранители заходят в дом и надевают наручники на фигурантов.

Ранее сообщалось, что среди задержанных — главарь банды, который готовил нападение.

Фигуранты — террористы из законспирированной ячейки хотели напасть на административные здания правоохранительных органов в республике, завладеть оружием и уйти в подполье.

Возбуждено уголовное дело по статьям о приготовлении к теракту и организации деятельности террористической организации и участии в ней. Задержанные взяты под стражу.

