Дагестан вновь затопило после мощных ливней

Несколько районов Дагестана отрезало от мира после мощных ливней

Дагестан вновь оказался затоплен после мощных ливней. О последствиях проливных дождей в республике пишет Telegram-канал Shot.

Из-за сильных осадков местные реки переполнились и вышли из берегов. В результате паводковыми и ливневыми водами отрезало от мира несколько районов Дагестана, в особенности пострадали Чародинский, Левашинский, Гергебильский и Лакский.

Грязевыми потоками, по предварительным данным, размыло 16 дорог, из-за схода селей больше полусотни сел остались без транспортного сообщения. В селе Магар ненастья не выдержал мост, еще один рухнул на 155-м километре автотрассы Мамраш — Ташкапур — Араканский.

Ранее гнев «Бернадетт» испытала на себе Калининградская область. Шторм принес с собой ураган, который выкорчевал больше сотни деревьев и обрушил на побережье пятиметровые волны.