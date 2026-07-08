На российский регион обрушилась «Бернадетт»

На Калининградскую область обрушился шторм «Бернадетт», принесший ураган

Калининградская область оказалась во власти шторма, которому синоптики дали имя «Бернадетт». О последствиях разгула стихии сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Шторм принес в область ураган, который выкорчевал больше сотни деревьев и обрушил на побережье пятиметровые волны. Скорость ветра доходила до 34 метров в секунду. Из-за ненастья в регионе был введен режим повышенной готовности, муниципальные службы и аварийные бригады работали круглосуточно.

По подсчетам спасателей, за сутки в регионе рухнуло 102 дерева. Кроной придавило 14 автомобилей, повредило и крышу одного из частных домов. Всю дорогу на город Ладушкин завалило стволами, рухнули деревья и на железную дорогу, из-за чего было прервано движение электричек. Больше двух десятков деревьев упало в самом Калининграде, в результате пострадали два автомобиля на улице Колхозной, а на улицах Дзержинского и Серпуховской случились перебои с электричеством. На улице Узловой упавшее дерево перекрыло выезд из гаража предприятия общественного транспорта, из-за чего из депо не смогли выйти несколько автобусов. На улице Щедрина дерево рухнуло на многоквартирный дом.

В конце июня мощный ураган пронесся по Челябинску. В селе Большой Куяш вихрем снесло купол с храма Покрова Пресвятой Богородицы, построенного два века назад.