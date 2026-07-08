Иран приостановил переговоры с США об окончательном урегулировании конфликта

Иран приостановил переговоры с США об окончательном урегулировании из-за угроз Вашингтона

Из-за угроз Вашингтона Иран приостановил переговоры с США об окончательном урегулировании. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на высокопоставленный иранский источник.

«Из-за прямых угроз в адрес иранского народа со стороны президента США и неоднократных нарушений Вашингтоном своих обязательств Иран приостановил переговоры о заключении окончательного соглашения с США», — заявил источник агентства.

Он добавил, что США нарушили договоренности по Ормузскому проливу, поэтому контроль будет осуществляться по протоколам Тегерана.

Ранее Трамп анонсировал, что американские военные нанесут новые удары по Ирану в ночь на 9 июля.