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20:04, 8 июля 2026Интернет и СМИ

Историк-иноагент рассказала о рыданиях из-за новостей из России

Историк Тамара Эйдельман заявила, что ревет, когда читает новости о России
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: @tamaraeidelman

Историк Тамара Эйдельман (внесена Минюстом РФ в реестр иноагентов) заявила, что рыдает из-за новостей о России. В этом она призналась в интервью журналисту Станиславу Кучеру (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов), доступном на YouTube.

«Сейчас как услышу новости из России — начинаю реветь», — заявила Эйдельман.

Историк также призналась, что по этой причине старается меньше следить за новостями о России, однако все равно узнает их и испытывает сильные негативные эмоции. Она добавила, что также переписывается с заключенными, сидящими в российских тюрьмах.

Ранее юморист Данила Поперечный (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов) матом попросил отстать от россиян, которые уехали из страны. Он пошутил, что эмигрантам и так непросто живется за рубежом.

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