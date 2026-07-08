В Индии медсестра поставила мужу капельницу с жидкостью для чистки туалета ради любовника

В Индии медсестру Сандхью арестовали за заговор против мужа. Об этом сообщает News 9 Live.

Как выяснило следствие, Сандхья часто ссорилась с супругом Прашантом из-за внебрачной связи. У женщины был любовник Анил. Вместе они решили расправиться с Прашантом: напоили его, избили и сбросили с крыши. Однако, несмотря на серьезные травмы, мужчина выжил.

Тогда любовники убедили Прашанта, будто он сам упал, поскольку был сильно пьян, и отвезли его в больницу. Там Сандхья завершила начатое, тайно поставив мужу капельницу с жидкостью, которую используют для чистки туалетов. Прашанта не стало.

Расследование в отношении Садхьи началось благодаря матери мужчины. Она заподозрила неладное и обратилась в полицию. После допросов полицейские нашли соучастника. Сандхью и Анила взяли под стражу.

Ранее сообщалось, что в индийском штате Махараштра невеста расправилась с женихом при помощи тайного возлюбленного. Она столкнула жениха с обрыва и заявила, что он упал сам, когда делал фотографии.

