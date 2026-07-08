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10:41, 8 июля 2026Экономика

Москвичам пообещали духоту

Гидрометцентр: В Москве 10 июля ожидается душная погода
Елизавета Городищева
Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Арина Антонова / РИА Новости

В Москве в пятницу, 10 июля, ожидается душная погода из-за повышенной влажности. Об этом ТАСС сообщили в Гидрометцентре России.

Температура воздуха составит 24-26 градусов тепла.

Ранее стало известно, что в выходные, 11-12 июля, на Москву обрушатся аномальные ливни. За два дня может выпасть 80 процентов месячной нормы осадков, или 67 литров на квадратный метр. Ливни будут обусловлены эффектом Фудзивары, когда центры двух расположенных близко циклонов начинают вращаться вокруг общей точки, а сами циклоны могут изменять траектории или сливаться в один вихрь.

Первый циклон, «Бернадетт», зародившийся на волне атмосферного фронта, находится в южной акватории Балтийского моря, второй, термический циклон, фиксируется над севером Каспия. Для летнего сезона это очень редкое событие — оно происходит раз в 10 лет, сообщил синоптик Евгений Тишковец.

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