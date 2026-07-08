На берег вынесло скелет в гидрокостюме

У берегов Ливии нашли скелет в гидрокостюме, пристегнутый к кайтборду

Останки, обнаруженные у побережья ливийского города Дарьяна, могут принадлежать итальянскому кайтсерферу, пропавшему более двух месяцев назад. Об этом сообщает Need To Know.

4 июля на берег вынесло скелет, одетый в гидрокостюм и пристегнутый к кайтборду. Его заметил рыбак и поднял тревогу. Сейчас предполагается, что останки принадлежат 39-летнему Миммо Пьеполи.

Миммо исчез 1 мая более чем в 800 километрах от места, где нашли скелет. Очевидцы видели, как кайтсерфер боролся с волнами, а затем исчез под водой. Началась масштабная поисковая операция. Ее участникам удалось найти лишь кайт Миммо, застрявший в скалах.

Останки доставили на судмедэкспертизу. Семья мужчины ожидает официальных заявлений.

Ранее сообщалось, что полиция штата Иллинойс, США, арестовала двух мужчин по обвинению в расчленении тела 38-летнего Далуэйна Тернера. Его останки нашли в озере Маттун.