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Из жизни
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16:01, 8 июля 2026Из жизни

На берег вынесло скелет в гидрокостюме

У берегов Ливии нашли скелет в гидрокостюме, пристегнутый к кайтборду
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Florion Goga / Reuters

Останки, обнаруженные у побережья ливийского города Дарьяна, могут принадлежать итальянскому кайтсерферу, пропавшему более двух месяцев назад. Об этом сообщает Need To Know.

4 июля на берег вынесло скелет, одетый в гидрокостюм и пристегнутый к кайтборду. Его заметил рыбак и поднял тревогу. Сейчас предполагается, что останки принадлежат 39-летнему Миммо Пьеполи.

Миммо исчез 1 мая более чем в 800 километрах от места, где нашли скелет. Очевидцы видели, как кайтсерфер боролся с волнами, а затем исчез под водой. Началась масштабная поисковая операция. Ее участникам удалось найти лишь кайт Миммо, застрявший в скалах.

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