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Из жизни
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18:37, 3 июля 2026Из жизни

Женщина нашла в озере отрубленную руку с татуировками

В США женщина нашла в озере человеческую руку с татуировками
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Kena Betancur / VIEWpress / Getty Images

Полиция штата Иллинойс, США, арестовал двух мужчин по обвинении в расчленении 38-летнего Далуэйна Тернера. Как сообщает WCIA, его останки нашли в озере Маттун.

Жуткую находку сделала Сэмми Флинн. 28 июня женщина и ее отец катались по озеру на лодке и заметили в воде что-то странное. Мужчина подумал, что это дохлая рыба, однако Флинн поняла, что перед ними отрубленная человеческая рука, на которой видны татуировки. Семья вызвала полицию.

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Прибывшие полицейские подтвердили, что отец и дочь обнаружили правый локоть мужчины. Расследование привело правоохранителей к двум подозреваемым — 26-летнему Джеймсу Адамсу и 62-летнему Робину Тернеру. Подробности пока не раскрываются.

Ранее сообщалось, что в городе Нью-Йорк, США, через несколько дней после начала летних каникул в дымоходе школы нашли таинственные останки. Предполагается, что в трубу мог упасть кто-то из рабочих, которые занимаются ремонтом школы.

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