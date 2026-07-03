Женщина нашла в озере отрубленную руку с татуировками

В США женщина нашла в озере человеческую руку с татуировками

Полиция штата Иллинойс, США, арестовал двух мужчин по обвинении в расчленении 38-летнего Далуэйна Тернера. Как сообщает WCIA, его останки нашли в озере Маттун.

Жуткую находку сделала Сэмми Флинн. 28 июня женщина и ее отец катались по озеру на лодке и заметили в воде что-то странное. Мужчина подумал, что это дохлая рыба, однако Флинн поняла, что перед ними отрубленная человеческая рука, на которой видны татуировки. Семья вызвала полицию.

Прибывшие полицейские подтвердили, что отец и дочь обнаружили правый локоть мужчины. Расследование привело правоохранителей к двум подозреваемым — 26-летнему Джеймсу Адамсу и 62-летнему Робину Тернеру. Подробности пока не раскрываются.

Ранее сообщалось, что в городе Нью-Йорк, США, через несколько дней после начала летних каникул в дымоходе школы нашли таинственные останки. Предполагается, что в трубу мог упасть кто-то из рабочих, которые занимаются ремонтом школы.

