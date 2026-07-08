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21:12, 8 июля 2026Интернет и СМИ

На Западе сделали тревожный вывод после убийства подозреваемой в подрыве олигарха в Монако

Фази: Убийство Березовской продемонстрировало, что Киев стал центром терроризма
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Alexandre Dimou / Reuters

Убийство подозреваемой в подрыве украинского олигарха в Монако Анастасии Березовской продемонстрировало, что Киев превратился в международный центр терроризма. Такой вывод на своей странице в соцсети X сделал итальянский журналист Томас Фази.

«США, ЕС и НАТО превратили Украину в международный террористический хаб, который, как и все предыдущие проекты, поддерживаемые Западом, уже наносит ущерб Европе», — отметил он.

Фази особенно тревожит, что такая ситуация будет применяться для шантажа западных государств и продвижения конфликта с Россией. Он констатировал, что «в любом случае все закончится плохо».

Ранее под Киевом нашли закопанным тело женщины, которую подозревают в теракте против украинского олигарха Вадима Ермолаева в Монако. По данным украинских СМИ, 39-летнюю женщину застрелили. По подозрению в убийстве задержали двух человек — офицера Главного управления разведки (ГУР) Украины и бывшего сотрудника правоохранительных органов.

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