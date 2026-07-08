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20:37, 8 июля 2026Экономика

Сильнейший за полвека шторм разрушил пляж в российском регионе

Шторм «Бернадетт» разрушил пляж в Калининградской области
Виктория Клабукова

Фото: Александр Подгорчук / РИА Новости

Один из пляжей Калининградской области оказался разрушен после шторма. Масштаб ущерба демонстрирует Telegram-канал Shot.

Пронессшийся по региону шторм «Бернадетт» оказался сильнейшим за последние полвека. Мощный удар стихия нанесла по побережью Зеленоградска, где волнами высотой до пяти метров снесло несколько кафе. Некоторые из заведений, по информации канала, еще не успели открыться к туристическому сезону. Штормовой ветер еще не стих: местных жителей и гостей региона просят не выходить на пляжи и набережные, а также не плавать на маломерных судах. Однако даже несмотря на разбушевавшийся шторм, кайтсерферы смело катаются на досках, игнорируя предупреждения.

Шторм принес в Калининградскую область ураган, который выкорчевал более сотни деревьев. Кроной придавило 14 автомобилей и повредило крышу частного дома. Деревья перекрывали не только автомобильные, но и железные дороги, из-за чего было прервано движение электричек. В Калининграде повалившееся дерево перекрыло выезд из автобусного гаража, что сказалось на расписании маршрутов общественного транспорта.

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