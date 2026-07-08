Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:57, 8 июля 2026Россия

Россия ударила по объектам энергетики Украины

Минобороны России сообщило об ударе по объектам топливно-энергетической инфраструктуры ВСУ
Евгений Фоменко
Евгений Фоменко (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Бойцы Вооруженных сил (ВС) РФ нанесли удар по объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры Украины. Об этом журналистам сообщило Министерство обороны России.

Удар, как отметили в оборонном ведомстве, наносился оперативно-тактической авиацией, беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией.

Помимо объектов энергетики, атаке подверглись логистические центры Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также склады боеприпасов и пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 157 районах.

Ранее стало известно, что российские военнослужащие впервые уничтожили британский зенитно-ракетный комплекс Rapid Ranger, который ВСУ использовали в зоне спецоперации.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Кремле прокомментировали атаки Киева на два вида объектов

    Россия ответит на размещение ядерного оружия в Прибалтике

    Мировые цены на нефть достигли максимума

    Трамп похвалил генсека НАТО Рютте за лесть

    Россиянин навел украинцев на склады с горючим в аэропорту Шереметьево

    Тренер сборной Португалии ушел с поста после вылета команды с ЧМ-2026

    Песков выразил надежду на действия Турции в вопросе атак Киева на инфраструктуру

    Ушедший из России автогигант объявил повторную отзывную кампанию

    Европейский депозитарий попросил отложить взыскание 200 миллиардов евро в пользу ЦБ

    Военный раскрыл особенности впервые уничтоженного на Украине британского ЗРК

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok