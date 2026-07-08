Минобороны России сообщило об ударе по объектам топливно-энергетической инфраструктуры ВСУ

Бойцы Вооруженных сил (ВС) РФ нанесли удар по объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры Украины. Об этом журналистам сообщило Министерство обороны России.

Удар, как отметили в оборонном ведомстве, наносился оперативно-тактической авиацией, беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией.

Помимо объектов энергетики, атаке подверглись логистические центры Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также склады боеприпасов и пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 157 районах.

Ранее стало известно, что российские военнослужащие впервые уничтожили британский зенитно-ракетный комплекс Rapid Ranger, который ВСУ использовали в зоне спецоперации.