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10:29, 8 июля 2026Экономика

Россиянам назвали лучший драгметалл для долгосрочных сбережений

РИА Новости: Золото — идеальный вариант для долгосрочного инвестирования
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

Среди драгоценных металлов золото является лучшим инструментом для долгосрочного сохранения сбережений. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на опрошенных аналитиков.

Биржевая стоимость этого драгметалла, пояснил эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Андрей Смирнов, демонстрирует относительно стабильную динамику на горизонте более десяти лет в сравнении с котировками других подобных активов. Золото традиционно выступает в качестве защитного актива в кризисные периоды и пользуется устойчивым спросом у инвесторов.

К другим преимуществам этого драгметалла аналитик Freedom Global Владимир Чернов отнес высокую ликвидность и самый понятный инвестиционный статус. Кроме того, золото отличается обширной базой спроса. В список держателей актива входят не только участники фондового рынка, но также различные фонды, центробанки и представители ювелирной отрасли. Все это, констатировал эксперт, делает драгметалл относительно надежным инструментом для долгосрочных вложений.

Однако на краткосрочном горизонте вложения в золото могут стать рискованной стратегией, предупредили аналитики. Это обусловлено высокой волатильностью драгметалла в отдельные периоды времени. На этом фоне глава учрежденной Министерством финансов (Минфином) компании «Росвексель» Осман Кабалоев рекомендовал гражданам не вкладывать все сбережения в золото. Более оптимальной инвестстратегией, отметил он, стала бы диверсификация структуры вложений.

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