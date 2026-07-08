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16:08, 8 июля 2026Путешествия

Рой комаров атаковал пассажирский самолет, сорвал рейс и попал на видео

Bild: Вылет самолета Ryanair из Милана в Аликанте сорвался из-за роя комаров
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Рой комаров атаковал пассажирский самолет авиакомпании Ryanair, сорвал вылет из Италии в Испанию и попал на видео. Об этом стало известно Bild.

Инцидент случился 3 июля в аэропорту Мальпенса. Пассажиры рейса Милан — Аликанте обнаружили на борту лайнера полчища комаров сразу после посадки. Бортпроводники попытались отогнать насекомых бумагой и мухобойками, однако их усилия не дали результатов.

Пассажиры были вынуждены смириться с задержкой вылета. «Некоторые все еще хотели взлететь, другие, как я, не хотели лететь в таких условиях», — рассказала на своем канале в TikTok политик из Милана Алиса Пискителли.

Члены экипажа решили выключить свет в салоне воздушного судна, чтобы отловить насекомых. Однако через полчаса они поняли, что полет невозможен, и высадили пассажиров. Для выполнения маршрута был предоставлен резервный борт. По словам Пискителли, вылет задержался на три часа. Уточняется, что из-за нашествия комаров был сорван рейс того же авиаперевозчика в Неаполь.

Ранее рой пчел атаковал пассажирский самолет авиакомпании IndiGo и сорвал его вылет в Индии. Сотрудники аэропорта сначала попытались прогнать насекомых с помощью дыма, но когда это не помогло, вызвали пожарных.

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