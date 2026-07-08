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18:33, 8 июля 2026МирЭксклюзив

Samsung прокомментировал обвинения в причастности к производству оружия на Украине

Samsung Electronics опроверг обвинения в причастности к производству оружия на Украине
Юрий Леонов
Юрий Леонов (ведущий редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Kim Hong-Ji / Reuters

Южнокорейский концерн Samsung Electronics не производит компоненты для оружия на нужды Вооруженных сил Украины (ВСУ), в том числе на украинской территории. С опровержением обвинений в причастности к производству оружия выступила пресс-служба компании в ответ на запрос «Ленты.ру».

«Компания Samsung не имеет производственных предприятий на Украине и не производит компоненты для оружия или ракетных систем», — подчеркивается в сообщении.

При этом пресс-служба концерна не прокомментировала вопрос о текущем статусе функционирования исследовательского центра в сфере искусственного интеллекта Samsung R&D Institute Ukraine, а также о направлениях его нынешней деятельности.

Утром 8 июля Минобороны России сообщило, что Вооруженные силы (ВС) России нанесли удар по заводу «Самсунг-Украина», на котором производились комплектующие для крылатых ракет «Фламинго» FP-5. Отмечается, что заводской комплекс также являлся местом хранения деталей для этих ракет.

По утверждению военного эксперта Михаила Онуфриенко, Samsung знал о производстве ракет «Фламинго» на объекте в Киеве. По его мнению, такая практика дает России право считать подобные корпорации прямыми соучастниками конфликта на Украине.

Ранее Минобороны раскрыло подробности третьего за неделю удара возмездия ВС России по Украине. Как подчеркнули в ведомстве, удар возмездия был нанесен в ответ на атаки ВСУ по гражданской инфраструктуре России.

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