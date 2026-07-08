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18:12, 8 июля 2026Россия

Шлепающего женщин по ягодицам мужчину на моноколесе заметили в Петербурге и сняли на видео

Mash опубликовал видео со шлепающим женщин по ягодицам мужчиной в Санкт-Петербурге
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

В сети появилось видео с мужчиной, который шлепает жительниц Санкт-Петербурга и Мурина по ягодицам. Ролик опубликовал «Mash на Мойке» в Telegram.

На кадрах видно, как прохожую нагоняет мужчина на моноколесе, шлепает ее по ягодицам и уезжает. При этом какие-либо приметы водителя определить сложно, так как он носит кепку и темные очки.

Как выяснили журналисты, снятый на видео инцидент произошел на Пурглесецкой улице. Всего известно как минимум о шести таких случаях. Первой о произошедшем рассказала фитнес-тренер из Петербурга. По словам россиянки, мужчина ударил ее сзади, отъехал и показал жест «класс». Вслед за ней о приставаниях рассказали и другие жертвы. Часть женщин уже обратилась в полицию.

Ранее в Астрахани несовершеннолетние последователи пикап-коуча Алекса Лесли домогались женщины на улице. Как выяснилось, сначала двое подростков предложили 26-летней местной жительнице познакомиться, а когда та отказалась, начали трогать ее за ягодицы.

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