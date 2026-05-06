В российском городе последователи пикап-коуча Лесли начали домогаться девушки на улице

15:20, 6 мая 2026

В Астрахани последователи пикап-коуча Лесли начали домогаться девушки на улице
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Alex Linch / Shutterstock / Fotodom

В Астрахани последователи пикап-коуча Алекса Лесли стали домогаться девушки на улице и предлагать ей заняться сексом. Об этом сообщает Shot в Telegram-канале.

По данным издания, двое несовершеннолетних встретили на улице города 26-летнюю местную жительницу. Сначала они предложили ей познакомиться, а после отказа стали трогать ее за ягодицы и предложили заняться сексом на улице.

Известно, что один из последователей пикап-коуча играет за местный футбольный клуб «Волгарь». На данный момент пострадавшая заявила на них в полицию.

В 2025 году несколько девушек сообщили о случаях домогательств в центре Москвы. Инциденты произошли в Китай-городе, на Покровке и Чистых прудах. Позже выяснилось, что волну массовых домогательств запустил автор тренингов для мужчин Александр Кириллов, известный под псевдонимом Алекс Лесли. Свое задание он назвал «телесным тренингом». Известно, что Кириллов находится за границей.

