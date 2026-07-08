Размер скидок на вторичные квартиры в России оценили

Риелтор Бочарникова: Собственники вторички в России стали давать меньше скидок

Размер скидок на вторичное жилье в России начал сокращаться. Насколько собственники готовы торговаться, «Газете.Ru» рассказала исполнительный директор федеральной компании «Этажи» Юлия Бочарникова.

По статистике компании, средний размер дисконта на готовые квартиры в России снижается на протяжении года. Так, в июле 2025-го он составлял рекордные 6,5 процента, а в январе снизился до 6,1 процента. В мае показатель достиг 5,2 процента. Согласно прогнозам риелтора, к 2027 году продавцы будут в среднем соглашаться на скидку в размере 4,5-5 процентов. Если же Центробанк ужесточит денежно-кредитную политику и ключевая ставка пойдет вверх, собственникам придется опускать цены на 6-6,5 процента, полагает Бочарникова.

При этом, как она напоминает, на размер скидки влияет не только спрос, но и жизненные обстоятельства продавца, вынуждающие его спешить с выходом на сделку: если он, к примеру, переезжает, делит имущество или покупает другое жилье. Вместе с тем перспектива снижения ипотечных ставок может, наоборот, отбить у собственников охоту торговаться.

Ранее в Госдуме оценили вероятность всплеска продаж «вторички». По мнению депутата Александра Аксененко, до конца года рынок готового жилья останется «рынком взвешенных и рациональных решений».