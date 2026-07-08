Трамп пообещал помочь Европе в обеспечении гарантий безопасности Украине

Трамп: США помогут Европе в контроле за соблюдением мира на Украине

В рамках будущих гарантий безопасности Украине Европа возьмет на себя наблюдение за соблюдением мирных соглашений, а США окажут помощь в этом процессе, заявил президент США Дональд Трамп на саммите НАТО в Анкаре. Трансляция доступна на YouTube-канале DWS News.

«Если мы сможем заключить правильную сделку, мы поможем Европе. Я имею в виду, что Европа будет наблюдать за ее соблюдением, но мы собираемся помогать им с этим. Мы будем работать над каким-то пакетом мер безопасности», — сказал американский лидер.

Ранее Трамп назвал удары Украины по российским объектам энергетики эскалацией, которая «может привести к прекращению конфликта». Как указал CNN, похожие слова высказал чуть раньше и госсекретарь Марко Рубио: «Мы надеемся, что [удары вглубь территории России] создадут условия для переговоров о прекращении этой войны», — добавил он.

Американский лидер также сравнил ситуацию на Украине с дерущимися детьми и описал ее словами «дадим им подраться». Он отметил, что Россия и Украина собираются заключить сделку, которая «разрабатывается уже давно, в ней есть плюсы и минусы».