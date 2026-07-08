В Дании назвали лучшую страховку для защиты Гренландии

Фредериксен: Дания готова защищать каждый дюйм территории НАТО

Дания готова задействовать все механизмы коллективной обороны НАТО ради защиты своей территории. Об этом рассказала премьер-министр Дании Метте Фредериксен журналистам, передает Clash Report.

«Мы готовы защищать каждый дюйм территории НАТО, включая нашу собственную территорию. Если с одним из нас что-то случится, то все должны встать на защиту друг друга», — пояснила датский премьер.

Фредериксен подчеркнула особую важность пятой статьи договора об учреждении Североатлантического альянса, которая предусматривает совместную реакцию стран блока в случае нападения на одного из участников. По ее словам, именно вступление в действие этой статьи является лучшей «страховкой» для Дании и Гренландии.

Ранее президент США Дональд Трамп снова заявил о своих притязаниях на Гренландию. Он отметил, что Гренландия никак не помогает Дании, а Копенгаген, в свою очередь, не выделяет средства на «реальную поддержку острова».